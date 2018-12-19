Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.966 1,79
BIST SINAİ 108.086 1,31
BIST GIDA, İÇECEK 104.553 1,26
BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.966 1,79
BIST SINAİ 108.086 1,31
BIST GIDA, İÇECEK 104.553 1,26
BIST TEKSTIL, DERİ 27.750 1,27
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.860 0,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.477 0,74
BIST TAŞ, TOPRAK 61.938 1,41
BIST METAL ANA 193.209 2,39
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.976 1,55
BIST MADENCİLİK 74.016 -0,08
BIST HİZMETLER 72.046 1,16
BIST ELEKTRİK 3.150 0,13
BIST ULAŞTIRMA 158.303 4,56
BIST TURİZM 7.438 -1,16
BIST TİCARET 201.984 0,23
BIST İLETİŞİM 28.810 0,53
BIST SPOR 26.917 -1,00
BIST İNŞAAT 71.707 -0,18
BIST MALİ 101.164 1,92
BIST BANKA 118.408 2,96
BIST SİGORTA 265.768 -1,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.757 2,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.999 0,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.590 0,23
BIST TEKNOLOJİ 94.505 2,15
BIST BİLİŞİM 15.620 1,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.896 -2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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