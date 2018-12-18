Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.772 2,82
BIST SINAİ 106.691 -0,25
BIST GIDA, İÇECEK 103.257 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.772
|2,82
|BIST SINAİ
|106.691
|-0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.257
|0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.402
|1,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.477
|2,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.672
|-1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.079
|0,17
|BIST METAL ANA
|188.705
|-0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.226
|0,94
|BIST MADENCİLİK
|74.077
|-0,89
|BIST HİZMETLER
|71.217
|1,58
|BIST ELEKTRİK
|3.145
|0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|151.401
|4,69
|BIST TURİZM
|7.525
|1,83
|BIST TİCARET
|201.511
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|28.659
|1,13
|BIST SPOR
|27.188
|1,01
|BIST İNŞAAT
|71.835
|0,42
|BIST MALİ
|99.255
|2,21
|BIST BANKA
|115.008
|3,10
|BIST SİGORTA
|268.841
|-0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.203
|8,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.261
|1,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.523
|1,10
|BIST TEKNOLOJİ
|92.514
|0,50
|BIST BİLİŞİM
|15.347
|0,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.458
|-1,64
Kaynak: AA