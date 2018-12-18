Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.772 2,82 BIST SINAİ 106.691 -0,25 BIST GIDA, İÇECEK 103.257 0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 27.402 1,18 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.477 2,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.672 -1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 61.079 0,17 BIST METAL ANA 188.705 -0,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.226 0,94 BIST MADENCİLİK 74.077 -0,89 BIST HİZMETLER 71.217 1,58 BIST ELEKTRİK 3.145 0,78 BIST ULAŞTIRMA 151.401 4,69 BIST TURİZM 7.525 1,83 BIST TİCARET 201.511 0,58 BIST İLETİŞİM 28.659 1,13 BIST SPOR 27.188 1,01 BIST İNŞAAT 71.835 0,42 BIST MALİ 99.255 2,21 BIST BANKA 115.008 3,10 BIST SİGORTA 268.841 -0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.203 8,52 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.261 1,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.523 1,10 BIST TEKNOLOJİ 92.514 0,50 BIST BİLİŞİM 15.347 0,94 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.458 -1,64

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)