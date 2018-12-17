Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.938 -1,20
BIST SINAİ 106.958 -0,46
BIST GIDA, İÇECEK 102.852 -2,59
BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.938 -1,20
BIST SINAİ 106.958 -0,46
BIST GIDA, İÇECEK 102.852 -2,59
BIST TEKSTIL, DERİ 27.082 -1,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.276 0,79
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.982 0,39
BIST TAŞ, TOPRAK 60.976 -1,08
BIST METAL ANA 189.004 -0,43
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 112.172 -0,76
BIST MADENCİLİK 74.746 0,42
BIST HİZMETLER 70.107 -1,15
BIST ELEKTRİK 3.121 -1,15
BIST ULAŞTIRMA 144.618 -1,70
BIST TURİZM 7.390 3,58
BIST TİCARET 200.355 -0,40
BIST İLETİŞİM 28.338 -2,60
BIST SPOR 26.916 1,77
BIST İNŞAAT 71.535 0,86
BIST MALİ 97.110 -0,24
BIST BANKA 111.553 -0,34
BIST SİGORTA 268.930 -0,92
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.202 -8,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.296 0,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.212 -1,29
BIST TEKNOLOJİ 92.050 -2,16
BIST BİLİŞİM 15.203 -2,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.900 0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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