Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.938 -1,20
BIST SINAİ 106.958 -0,46
BIST GIDA, İÇECEK 102.852 -2,59
BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|64.938
|-1,20
|BIST SINAİ
|106.958
|-0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.852
|-2,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.082
|-1,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.276
|0,79
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.982
|0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.976
|-1,08
|BIST METAL ANA
|189.004
|-0,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|112.172
|-0,76
|BIST MADENCİLİK
|74.746
|0,42
|BIST HİZMETLER
|70.107
|-1,15
|BIST ELEKTRİK
|3.121
|-1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|144.618
|-1,70
|BIST TURİZM
|7.390
|3,58
|BIST TİCARET
|200.355
|-0,40
|BIST İLETİŞİM
|28.338
|-2,60
|BIST SPOR
|26.916
|1,77
|BIST İNŞAAT
|71.535
|0,86
|BIST MALİ
|97.110
|-0,24
|BIST BANKA
|111.553
|-0,34
|BIST SİGORTA
|268.930
|-0,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.202
|-8,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.296
|0,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.212
|-1,29
|BIST TEKNOLOJİ
|92.050
|-2,16
|BIST BİLİŞİM
|15.203
|-2,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.900
|0,47
Kaynak: AA