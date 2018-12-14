Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ65.728-2,79BIST SINAİ107.449-0,86BIST GIDA, İÇECEK105.588-0,04BIST TEKSTIL, DERİ27.465-0,76BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.728
|-2,79
|BIST SINAİ
|107.449
|-0,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.588
|-0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.465
|-0,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.922
|-0,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.551
|0,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.644
|-2,01
|BIST METAL ANA
|189.820
|-2,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.030
|-1,15
|BIST MADENCİLİK
|74.436
|-3,25
|BIST HİZMETLER
|70.921
|-1,68
|BIST ELEKTRİK
|3.157
|-0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|147.124
|-2,69
|BIST TURİZM
|7.135
|0,84
|BIST TİCARET
|201.158
|-1,34
|BIST İLETİŞİM
|29.094
|-1,82
|BIST SPOR
|26.448
|0,15
|BIST İNŞAAT
|70.927
|-0,65
|BIST MALİ
|97.343
|-0,49
|BIST BANKA
|111.930
|-0,47
|BIST SİGORTA
|271.438
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.940
|-2,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.110
|-0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.580
|-2,22
|BIST TEKNOLOJİ
|94.082
|-3,62
|BIST BİLİŞİM
|15.522
|-1,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.773
|-5,64