Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ65.728-2,79BIST SINAİ107.449-0,86BIST GIDA, İÇECEK105.588-0,04BIST TEKSTIL, DERİ27.465-0,76BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ65.728-2,79
BIST SINAİ107.449-0,86
BIST GIDA, İÇECEK105.588-0,04
BIST TEKSTIL, DERİ27.465-0,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.922-0,77
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.5510,93
BIST TAŞ, TOPRAK61.644-2,01
BIST METAL ANA189.820-2,85
BIST METAL EŞYA, MAKİNA113.030-1,15
BIST MADENCİLİK74.436-3,25
BIST HİZMETLER70.921-1,68
BIST ELEKTRİK3.157-0,46
BIST ULAŞTIRMA147.124-2,69
BIST TURİZM7.1350,84
BIST TİCARET201.158-1,34
BIST İLETİŞİM29.094-1,82
BIST SPOR26.4480,15
BIST İNŞAAT70.927-0,65
BIST MALİ97.343-0,49
BIST BANKA111.930-0,47
BIST SİGORTA271.438-0,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG89.940-2,62
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.110-0,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.28.580-2,22
BIST TEKNOLOJİ94.082-3,62
BIST BİLİŞİM15.522-1,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.26.773-5,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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