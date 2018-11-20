Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ56.9420,29BIST SINAİ108.463-3,38BIST GIDA, İÇECEK100.021-2,15BIST TEKSTIL, DERİ25.791-3,98BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM43.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ56.9420,29
BIST SINAİ108.463-3,38
BIST GIDA, İÇECEK100.021-2,15
BIST TEKSTIL, DERİ25.791-3,98
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM43.365-1,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK107.222-2,60
BIST TAŞ, TOPRAK60.798-2,34
BIST METAL ANA209.728-5,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA115.277-3,87
BIST MADENCİLİK72.8570,16
BIST HİZMETLER69.452-2,63
BIST ELEKTRİK3.106-1,97
BIST ULAŞTIRMA155.042-3,08
BIST TURİZM6.400-2,65
BIST TİCARET191.888-1,44
BIST İLETİŞİM27.414-4,37
BIST SPOR26.316-1,80
BIST İNŞAAT74.056-1,25
BIST MALİ100.591-2,74
BIST BANKA117.689-2,22
BIST SİGORTA281.1862,29
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG67.132-0,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.668-4,01
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.871-1,99
BIST TEKNOLOJİ101.673-3,39
BIST BİLİŞİM16.052-2,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.22.248-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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