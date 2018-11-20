Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ56.9420,29BIST SINAİ108.463-3,38BIST GIDA, İÇECEK100.021-2,15BIST TEKSTIL, DERİ25.791-3,98BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM43.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|56.942
|0,29
|BIST SINAİ
|108.463
|-3,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.021
|-2,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|25.791
|-3,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.365
|-1,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.222
|-2,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.798
|-2,34
|BIST METAL ANA
|209.728
|-5,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.277
|-3,87
|BIST MADENCİLİK
|72.857
|0,16
|BIST HİZMETLER
|69.452
|-2,63
|BIST ELEKTRİK
|3.106
|-1,97
|BIST ULAŞTIRMA
|155.042
|-3,08
|BIST TURİZM
|6.400
|-2,65
|BIST TİCARET
|191.888
|-1,44
|BIST İLETİŞİM
|27.414
|-4,37
|BIST SPOR
|26.316
|-1,80
|BIST İNŞAAT
|74.056
|-1,25
|BIST MALİ
|100.591
|-2,74
|BIST BANKA
|117.689
|-2,22
|BIST SİGORTA
|281.186
|2,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|67.132
|-0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.668
|-4,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.871
|-1,99
|BIST TEKNOLOJİ
|101.673
|-3,39
|BIST BİLİŞİM
|16.052
|-2,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.248
|-0,54