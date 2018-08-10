Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 50.777 -6,55
BIST SINAİ 122.616 -0,84
BIST GIDA, İÇECEK 109.516 -1,36
BIST TEKSTIL, DERİ 25.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 50.777 -6,55
BIST SINAİ 122.616 -0,84
BIST GIDA, İÇECEK 109.516 -1,36
BIST TEKSTIL, DERİ 25.457 -3,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.833 -4,58
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.957 4,05
BIST TAŞ, TOPRAK 73.294 -3,25
BIST METAL ANA 301.185 -3,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.037 -0,82
BIST MADENCİLİK 62.588 -6,93
BIST HİZMETLER 70.145 -2,57
BIST ELEKTRİK 3.729 -3,59
BIST ULAŞTIRMA 167.716 -1,89
BIST TURİZM 6.977 -5,99
BIST TİCARET 167.619 -2,92
BIST İLETİŞİM 29.196 -2,41
BIST SPOR 36.310 -7,60
BIST İNŞAAT 78.822 -1,19
BIST MALİ 98.359 -3,76
BIST BANKA 109.642 -6,48
BIST SİGORTA 270.608 0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.278 -7,29
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.558 -0,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.024 -3,13
BIST TEKNOLOJİ 106.238 -1,44
BIST BİLİŞİM 18.819 -3,12
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.629 -3,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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