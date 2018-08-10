Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.777 -6,55 BIST SINAİ 122.616 -0,84 BIST GIDA, İÇECEK 109.516 -1,36 BIST TEKSTIL, DERİ 25.457 -3,99 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.833 -4,58 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.957 4,05 BIST TAŞ, TOPRAK 73.294 -3,25 BIST METAL ANA 301.185 -3,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.037 -0,82 BIST MADENCİLİK 62.588 -6,93 BIST HİZMETLER 70.145 -2,57 BIST ELEKTRİK 3.729 -3,59 BIST ULAŞTIRMA 167.716 -1,89 BIST TURİZM 6.977 -5,99 BIST TİCARET 167.619 -2,92 BIST İLETİŞİM 29.196 -2,41 BIST SPOR 36.310 -7,60 BIST İNŞAAT 78.822 -1,19 BIST MALİ 98.359 -3,76 BIST BANKA 109.642 -6,48 BIST SİGORTA 270.608 0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.278 -7,29 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.558 -0,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.024 -3,13 BIST TEKNOLOJİ 106.238 -1,44 BIST BİLİŞİM 18.819 -3,12 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.629 -3,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)