Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 50.777 -6,55
BIST SINAİ 122.616 -0,84
BIST GIDA, İÇECEK 109.516 -1,36
BIST TEKSTIL, DERİ 25.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|50.777
|-6,55
|BIST SINAİ
|122.616
|-0,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.516
|-1,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|25.457
|-3,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.833
|-4,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.957
|4,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|73.294
|-3,25
|BIST METAL ANA
|301.185
|-3,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.037
|-0,82
|BIST MADENCİLİK
|62.588
|-6,93
|BIST HİZMETLER
|70.145
|-2,57
|BIST ELEKTRİK
|3.729
|-3,59
|BIST ULAŞTIRMA
|167.716
|-1,89
|BIST TURİZM
|6.977
|-5,99
|BIST TİCARET
|167.619
|-2,92
|BIST İLETİŞİM
|29.196
|-2,41
|BIST SPOR
|36.310
|-7,60
|BIST İNŞAAT
|78.822
|-1,19
|BIST MALİ
|98.359
|-3,76
|BIST BANKA
|109.642
|-6,48
|BIST SİGORTA
|270.608
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.278
|-7,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.558
|-0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.024
|-3,13
|BIST TEKNOLOJİ
|106.238
|-1,44
|BIST BİLİŞİM
|18.819
|-3,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|21.629
|-3,79
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