Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.981 -0,33 BIST SINAİ 134.743 0,58 BIST GIDA, İÇECEK 137.349 -0,07 BIST TEKSTIL, DERİ 39.388 0,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.624 -1,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.498 0,56 BIST TAŞ, TOPRAK 88.249 0,54 BIST METAL ANA 287.332 1,81 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.438 -0,88 BIST MADENCİLİK 61.395 2,01 BIST HİZMETLER 86.249 0,07 BIST ELEKTRİK 5.238 0,13 BIST ULAŞTIRMA 188.247 -0,83 BIST TURİZM 8.865 -0,39 BIST TİCARET 199.010 -0,07 BIST İLETİŞİM 38.647 0,94 BIST SPOR 55.094 1,62 BIST İNŞAAT 82.266 0,16 BIST MALİ 136.813 -1,16 BIST BANKA 175.621 -1,16 BIST SİGORTA 308.115 1,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.538 -0,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.970 -1,44 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.599 -0,71 BIST TEKNOLOJİ 129.692 -0,24 BIST BİLİŞİM 29.777 0,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.093 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)