Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ68.981-0,33BIST SINAİ134.7430,58BIST GIDA, İÇECEK137.349-0,07BIST TEKSTIL, DERİ39.3880,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM54.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ68.981-0,33
BIST SINAİ134.7430,58
BIST GIDA, İÇECEK137.349-0,07
BIST TEKSTIL, DERİ39.3880,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM54.624-1,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK113.4980,56
BIST TAŞ, TOPRAK88.2490,54
BIST METAL ANA287.3321,81
BIST METAL EŞYA, MAKİNA158.438-0,88
BIST MADENCİLİK61.3952,01
BIST HİZMETLER86.2490,07
BIST ELEKTRİK5.2380,13
BIST ULAŞTIRMA188.247-0,83
BIST TURİZM8.865-0,39
BIST TİCARET199.010-0,07
BIST İLETİŞİM38.6470,94
BIST SPOR55.0941,62
BIST İNŞAAT82.2660,16
BIST MALİ136.813-1,16
BIST BANKA175.621-1,16
BIST SİGORTA308.1151,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG45.538-0,12
BIST HOLDİNG VE YATIRIM89.970-1,44
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.42.599-0,71
BIST TEKNOLOJİ129.692-0,24
BIST BİLİŞİM29.7770,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.29.0930,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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