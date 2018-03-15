Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ68.981-0,33BIST SINAİ134.7430,58BIST GIDA, İÇECEK137.349-0,07BIST TEKSTIL, DERİ39.3880,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.981
|-0,33
|BIST SINAİ
|134.743
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|137.349
|-0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.388
|0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|54.624
|-1,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.498
|0,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.249
|0,54
|BIST METAL ANA
|287.332
|1,81
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.438
|-0,88
|BIST MADENCİLİK
|61.395
|2,01
|BIST HİZMETLER
|86.249
|0,07
|BIST ELEKTRİK
|5.238
|0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|188.247
|-0,83
|BIST TURİZM
|8.865
|-0,39
|BIST TİCARET
|199.010
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|38.647
|0,94
|BIST SPOR
|55.094
|1,62
|BIST İNŞAAT
|82.266
|0,16
|BIST MALİ
|136.813
|-1,16
|BIST BANKA
|175.621
|-1,16
|BIST SİGORTA
|308.115
|1,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|45.538
|-0,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.970
|-1,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.599
|-0,71
|BIST TEKNOLOJİ
|129.692
|-0,24
|BIST BİLİŞİM
|29.777
|0,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|29.093
|0,35