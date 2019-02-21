Borsada En Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 13,93 14,93 -6,70
Türk Telekom 5,23 5,46 -4,21 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|13,93
|14,93
|-6,70
|Türk Telekom
|5,23
|5,46
|-4,21
|Enerjisa Enerji
|5,58
|5,69
|-1,93
|Arçelik
|19,73
|20,10
|-1,84
|Göltaş Çimento
|11,81
|12,00
|-1,58
|Trakya Cam
|3,85
|3,91
|-1,53
|Tofaş Oto. Fab.
|20,18
|20,46
|-1,37
|Enka İnşaat
|4,92
|4,98
|-1,20
|Net Holding
|1,76
|1,78
|-1,12
|Albaraka Türk
|2,00
|2,02
|-0,99
|İpek Doğal Enerji
|4,77
|4,80
|-0,63
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|1,73
|-0,58
|Fenerbahçe Futbol
|7,11
|7,15
|-0,56
|Koç Holding
|17,62
|17,70
|-0,45
|Petkim
|5,50
|5,52
|-0,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|3,11
|-0,32
|Verusa Holding
|18,58
|18,61
|-0,16
|Halkbank
|7,15
|7,16
|-0,14
Kaynak: AA