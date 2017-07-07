Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 11,90 11,50 3,48 Pegasus 19,14 18,58 3,01 Aksa 13,88 13,50 2,81 Aksa Enerji 3,93 3,83 2,61 Torunlar GMYO 5,07 4,95 2,42 Galatasaray Sportif 6,66 6,54 1,83 Netaş Telekom. 13,12 12,89 1,78 Yazıcılar Holdıng 22,90 22,50 1,78 Tekfen Holding 8,77 8,65 1,39 Doğan Holding 0,74 0,73 1,37 Alcatel Lucent Teletaş 10,69 10,57 1,14 Türk Hava Yolları 8,38 8,31 0,84 Türk Telekom 6,09 6,05 0,66 Doğuş Otomotiv 9,31 9,25 0,65 Odaş Elektrik 5,46 5,43 0,55 Kordsa Global 8,28 8,24 0,49 Tat Gıda 7,09 7,06 0,42 Enka İnşaat 5,27 5,25 0,38 Trabzonspor Sportif 2,79 2,78 0,36 Global Yat. Holding 2,86 2,85 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)