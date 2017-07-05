Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ak Enerji 1,09 1,07 1,87
Ereğli Demir Celik 7,15 7,03 1,71 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ak Enerji
|1,09
|1,07
|1,87
|Ereğli Demir Celik
|7,15
|7,03
|1,71
|Kardemir (D)
|1,85
|1,82
|1,65
|Kartonsan
|276,60
|272,50
|1,50
|Eczacıbaşı İlaç
|4,77
|4,70
|1,49
|Tat Gıda
|7,15
|7,07
|1,13
|Enka İnşaat
|5,38
|5,32
|1,13
|Bim Mağazalar
|64,95
|64,40
|0,85
|Coca Cola İçecek
|41,22
|40,90
|0,78
|Türk Traktör
|78,00
|77,50
|0,65
|TAV Havalimanları
|19,20
|19,09
|0,58
|Turkcell
|11,70
|11,64
|0,52
|Ege Endüstri
|237,00
|236,00
|0,42
|Kron Telekomünikasyon
|16,05
|16,00
|0,31
|Anadolu Efes
|21,86
|21,80
|0,28
|Logo Yazılım
|58,25
|58,10
|0,26
|Banvit
|12,86
|12,83
|0,23
|Kordsa Global
|8,32
|8,31
|0,12
|Tüpraş
|100,20
|100,10
|0,10
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|42,82
|42,78
|0,09