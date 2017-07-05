Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ak Enerji 1,09 1,07 1,87 Ereğli Demir Celik 7,15 7,03 1,71 Kardemir (D) 1,85 1,82 1,65 Kartonsan 276,60 272,50 1,50 Eczacıbaşı İlaç 4,77 4,70 1,49 Tat Gıda 7,15 7,07 1,13 Enka İnşaat 5,38 5,32 1,13 Bim Mağazalar 64,95 64,40 0,85 Coca Cola İçecek 41,22 40,90 0,78 Türk Traktör 78,00 77,50 0,65 TAV Havalimanları 19,20 19,09 0,58 Turkcell 11,70 11,64 0,52 Ege Endüstri 237,00 236,00 0,42 Kron Telekomünikasyon 16,05 16,00 0,31 Anadolu Efes 21,86 21,80 0,28 Logo Yazılım 58,25 58,10 0,26 Banvit 12,86 12,83 0,23 Kordsa Global 8,32 8,31 0,12 Tüpraş 100,20 100,10 0,10 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 42,82 42,78 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)