Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 11,95 11,43 4,55 İpek Doğal Enerji 2,43 2,33 4,29 Koza Madencilik 2,97 2,86 3,85 Net Turizm 1,98 1,91 3,66 Gözde Girişim 2,78 2,69 3,35 Karsan Otomotiv 1,27 1,23 3,25 Türk Hava Yolları 8,05 7,81 3,07 Ak Enerji 1,08 1,05 2,86 Çemtaş 4,57 4,45 2,70 Koza Altın 20,48 19,96 2,61 Good-Year 4,49 4,38 2,51 Trabzonspor Sportif 2,87 2,81 2,14 Vestel 6,87 6,73 2,08 Kardemir (D) 1,75 1,72 1,74 Afyon Çimento 9,07 8,93 1,57 Sasa Polyester 7,18 7,07 1,56 GSD Holding 0,66 0,65 1,54 Tüpraş 101,20 99,70 1,50 Odaş Elektrik 5,62 5,54 1,44 Enka İnşaat 5,37 5,30 1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)