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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 28.12.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
BIST 100

Alarko GMYO31,7628,889,97
Oyak Çimento7,667,245,80
Sasa Polyester52,8051,352,82
İş GMYO2,922,842,82
Çan2 Termik12,2011,902,52
Aygaz21,3420,842,40
Selçuk Ecza Deposu11,3011,042,36
Aksa Enerji10,079,881,92
Tümosan Motor ve Traktör19,6719,331,76
Esenboğa Elektrik31,5031,001,61
Koza Altın119,60117,901,44
ARD Bilişim Teknolojileri7,367,330,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,356,330,32
Coca Cola İçecek90,0589,850,22
Anadolu Efes28,9228,920,00
Türk Traktör209,00209,000,00
Sarkuysan20,0020,000,00
Ege Endüstri1.741,801.748,00-0,35
Ziraat GMYO2,432,44-0,41
Aydem Enerji6,066,09-0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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