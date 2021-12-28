Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 28.12.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|Alarko GMYO
|31,76
|28,88
|9,97
|Oyak Çimento
|7,66
|7,24
|5,80
|Sasa Polyester
|52,80
|51,35
|2,82
|İş GMYO
|2,92
|2,84
|2,82
|Çan2 Termik
|12,20
|11,90
|2,52
|Aygaz
|21,34
|20,84
|2,40
|Selçuk Ecza Deposu
|11,30
|11,04
|2,36
|Aksa Enerji
|10,07
|9,88
|1,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,67
|19,33
|1,76
|Esenboğa Elektrik
|31,50
|31,00
|1,61
|Koza Altın
|119,60
|117,90
|1,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,36
|7,33
|0,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|6,33
|0,32
|Coca Cola İçecek
|90,05
|89,85
|0,22
|Anadolu Efes
|28,92
|28,92
|0,00
|Türk Traktör
|209,00
|209,00
|0,00
|Sarkuysan
|20,00
|20,00
|0,00
|Ege Endüstri
|1.741,80
|1.748,00
|-0,35
|Ziraat GMYO
|2,43
|2,44
|-0,41
|Aydem Enerji
|6,06
|6,09
|-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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