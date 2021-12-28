Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) BIST 100 Alarko GMYO 31,76 28,88 9,97 Oyak Çimento 7,66 7,24 5,80 Sasa Polyester 52,80 51,35 2,82 İş GMYO 2,92 2,84 2,82 Çan2 Termik 12,20 11,90 2,52 Aygaz 21,34 20,84 2,40 Selçuk Ecza Deposu 11,30 11,04 2,36 Aksa Enerji 10,07 9,88 1,92 Tümosan Motor ve Traktör 19,67 19,33 1,76 Esenboğa Elektrik 31,50 31,00 1,61 Koza Altın 119,60 117,90 1,44 ARD Bilişim Teknolojileri 7,36 7,33 0,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 6,33 0,32 Coca Cola İçecek 90,05 89,85 0,22 Anadolu Efes 28,92 28,92 0,00 Türk Traktör 209,00 209,00 0,00 Sarkuysan 20,00 20,00 0,00 Ege Endüstri 1.741,80 1.748,00 -0,35 Ziraat GMYO 2,43 2,44 -0,41 Aydem Enerji 6,06 6,09 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi