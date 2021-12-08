Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş14,7613,429,99TAV Havalimanları38,5035,468,57Türk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|14,76
|13,42
|9,99
|TAV Havalimanları
|38,50
|35,46
|8,57
|Türk Hava Yolları
|20,38
|19,20
|6,15
|Brisa
|33,96
|32,00
|6,13
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,40
|5,83
|Anadolu Grubu Holding
|42,50
|40,18
|5,77
|Alkim Kimya
|20,36
|19,30
|5,49
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,80
|20,92
|4,21
|Erbosan
|145,20
|139,50
|4,09
|Tekfen Holding
|21,98
|21,16
|3,88
|Pegasus
|100,20
|96,55
|3,78
|İş Bankası (C)
|7,66
|7,39
|3,65
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,02
|14,50
|3,59
|ASELSAN
|23,90
|23,08
|3,55
|İndeks Bilgisayar
|8,29
|8,03
|3,24
|Selçuk Ecza Deposu
|12,00
|11,63
|3,18
|Ziraat GMYO
|2,72
|2,64
|3,03
|Ege Endüstri
|1.975,00
|1.917,60
|2,99
|Koç Holding
|33,40
|32,46
|2,90
|Akbank
|7,41
|7,21
|2,77
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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