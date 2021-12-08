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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş14,7613,429,99TAV Havalimanları38,5035,468,57Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş14,7613,429,99
TAV Havalimanları38,5035,468,57
Türk Hava Yolları20,3819,206,15
Brisa33,9632,006,13
Emlak Konut GMYO2,542,405,83
Anadolu Grubu Holding42,5040,185,77
Alkim Kimya20,3619,305,49
İş Yatırım Menkul Değerler21,8020,924,21
Erbosan145,20139,504,09
Tekfen Holding21,9821,163,88
Pegasus100,2096,553,78
İş Bankası (C)7,667,393,65
QUA Granite Hayal Yapı15,0214,503,59
ASELSAN23,9023,083,55
İndeks Bilgisayar8,298,033,24
Selçuk Ecza Deposu12,0011,633,18
Ziraat GMYO2,722,643,03
Ege Endüstri1.975,001.917,602,99
Koç Holding33,4032,462,90
Akbank7,417,212,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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