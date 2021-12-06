Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.886,50 1.715,00 10,00 Torunlar GMYO 4,47 4,09 9,29 TAV Havalimanları 34,10 31,96 6,70 İzmir Demir Çelik 2,71 2,58 5,04 Halkbank 5,16 4,93 4,67 Akbank 7,19 6,88 4,51 BİM Mağazalar 73,00 69,90 4,43 MLP Sağlık 34,82 33,40 4,25 Vakıflar Bankası 4,00 3,84 4,17 İş Bankası (C) 7,30 7,01 4,14 Esenboğa Elektrik 32,40 31,14 4,05 Aydem Enerji 7,26 6,98 4,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,79 7,50 3,87 Aksa Enerji 9,46 9,15 3,39 Anadolu Grubu Holding 40,16 38,88 3,29 Yapı ve Kredi Bankası 3,55 3,44 3,20 Netaş Telekomünikasyon 21,28 20,64 3,10 Petkim 8,45 8,20 3,05 Enerjisa Enerji 14,30 13,88 3,03 Kartonsan 65,75 63,95 2,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi