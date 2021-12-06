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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.886,501.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.886,501.715,0010,00
Torunlar GMYO4,474,099,29
TAV Havalimanları34,1031,966,70
İzmir Demir Çelik2,712,585,04
Halkbank5,164,934,67
Akbank7,196,884,51
BİM Mağazalar73,0069,904,43
MLP Sağlık34,8233,404,25
Vakıflar Bankası4,003,844,17
İş Bankası (C)7,307,014,14
Esenboğa Elektrik32,4031,144,05
Aydem Enerji7,266,984,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,797,503,87
Aksa Enerji9,469,153,39
Anadolu Grubu Holding40,1638,883,29
Yapı ve Kredi Bankası3,553,443,20
Netaş Telekomünikasyon21,2820,643,10
Petkim8,458,203,05
Enerjisa Enerji14,3013,883,03
Kartonsan65,7563,952,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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