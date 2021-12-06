Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.886,501.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.886,50
|1.715,00
|10,00
|Torunlar GMYO
|4,47
|4,09
|9,29
|TAV Havalimanları
|34,10
|31,96
|6,70
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|2,58
|5,04
|Halkbank
|5,16
|4,93
|4,67
|Akbank
|7,19
|6,88
|4,51
|BİM Mağazalar
|73,00
|69,90
|4,43
|MLP Sağlık
|34,82
|33,40
|4,25
|Vakıflar Bankası
|4,00
|3,84
|4,17
|İş Bankası (C)
|7,30
|7,01
|4,14
|Esenboğa Elektrik
|32,40
|31,14
|4,05
|Aydem Enerji
|7,26
|6,98
|4,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,79
|7,50
|3,87
|Aksa Enerji
|9,46
|9,15
|3,39
|Anadolu Grubu Holding
|40,16
|38,88
|3,29
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,55
|3,44
|3,20
|Netaş Telekomünikasyon
|21,28
|20,64
|3,10
|Petkim
|8,45
|8,20
|3,05
|Enerjisa Enerji
|14,30
|13,88
|3,03
|Kartonsan
|65,75
|63,95
|2,81
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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