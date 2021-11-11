Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 41,52 37,76 9,96 Alkim Kimya 17,34 16,33 6,18 Petkim 7,65 7,25 5,52 Enka İnşaat 12,12 11,60 4,48 İş GMYO 2,28 2,19 4,11 Aygaz 20,10 19,33 3,98 Mavi Giyim 78,85 75,90 3,89 Kordsa Teknik Tekstil 28,66 27,72 3,39 Brisa 23,30 22,54 3,37 İskenderun Demir Çelik 15,23 14,75 3,25 Şok Marketler Ticaret 13,10 12,70 3,15 Ford Otosan 209,50 203,50 2,95 Biotrend Çevre ve Enerji 21,80 21,20 2,83 Anadolu Grubu Holding 30,78 30,02 2,53 Koza Altın 113,70 111,50 1,97 Koza Madencilik 17,47 17,15 1,87 Eczacıbaşı İlaç 6,07 5,98 1,51 Kardemir (D) 7,42 7,31 1,50 Doğan Holding 2,80 2,76 1,45 Turkcell 17,14 16,92 1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi