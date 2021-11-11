Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|41,52
|37,76
|9,96
|Alkim Kimya
|17,34
|16,33
|6,18
|Petkim
|7,65
|7,25
|5,52
|Enka İnşaat
|12,12
|11,60
|4,48
|İş GMYO
|2,28
|2,19
|4,11
|Aygaz
|20,10
|19,33
|3,98
|Mavi Giyim
|78,85
|75,90
|3,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,66
|27,72
|3,39
|Brisa
|23,30
|22,54
|3,37
|İskenderun Demir Çelik
|15,23
|14,75
|3,25
|Şok Marketler Ticaret
|13,10
|12,70
|3,15
|Ford Otosan
|209,50
|203,50
|2,95
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,80
|21,20
|2,83
|Anadolu Grubu Holding
|30,78
|30,02
|2,53
|Koza Altın
|113,70
|111,50
|1,97
|Koza Madencilik
|17,47
|17,15
|1,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|5,98
|1,51
|Kardemir (D)
|7,42
|7,31
|1,50
|Doğan Holding
|2,80
|2,76
|1,45
|Turkcell
|17,14
|16,92
|1,30
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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