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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv41,5237,769,96
Alkim Kimya17,3416,336,18
Petkim7,657,255,52
Enka İnşaat12,1211,604,48
İş GMYO2,282,194,11
Aygaz20,1019,333,98
Mavi Giyim78,8575,903,89
Kordsa Teknik Tekstil28,6627,723,39
Brisa23,3022,543,37
İskenderun Demir Çelik15,2314,753,25
Şok Marketler Ticaret13,1012,703,15
Ford Otosan209,50203,502,95
Biotrend Çevre ve Enerji21,8021,202,83
Anadolu Grubu Holding30,7830,022,53
Koza Altın113,70111,501,97
Koza Madencilik17,4717,151,87
Eczacıbaşı İlaç6,075,981,51
Kardemir (D)7,427,311,50
Doğan Holding2,802,761,45
Turkcell17,1416,921,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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