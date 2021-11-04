Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Global Yatırım Holding1,981,8010,00Ziraat...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|1,98
|1,80
|10,00
|Ziraat GMYO
|2,43
|2,21
|9,95
|Halk GMYO
|2,88
|2,62
|9,92
|Türk Hava Yolları
|16,97
|15,58
|8,92
|Turkcell
|16,83
|15,84
|6,25
|Pegasus
|88,90
|83,85
|6,02
|Torunlar GMYO
|4,04
|3,82
|5,76
|Karsan Otomotiv
|3,80
|3,62
|4,97
|Deva Holding
|24,14
|23,08
|4,59
|Koza Madencilik
|16,35
|15,66
|4,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,77
|11,31
|4,07
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|11,21
|3,93
|Vakıflar Bankası
|3,71
|3,57
|3,92
|İş Bankası (C)
|6,18
|5,96
|3,69
|Koza Altın
|107,30
|103,50
|3,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|5,84
|3,60
|Çimsa
|29,16
|28,16
|3,55
|Kartonsan
|52,55
|50,75
|3,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,98
|2,88
|3,47
|Petkim
|6,53
|6,32
|3,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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