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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Global Yatırım Holding1,981,8010,00Ziraat...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Global Yatırım Holding1,981,8010,00
Ziraat GMYO2,432,219,95
Halk GMYO2,882,629,92
Türk Hava Yolları16,9715,588,92
Turkcell16,8315,846,25
Pegasus88,9083,856,02
Torunlar GMYO4,043,825,76
Karsan Otomotiv3,803,624,97
Deva Holding24,1423,084,59
Koza Madencilik16,3515,664,41
QUA Granite Hayal Yapı11,7711,314,07
Şok Marketler Ticaret11,6511,213,93
Vakıflar Bankası3,713,573,92
İş Bankası (C)6,185,963,69
Koza Altın107,30103,503,67
Eczacıbaşı İlaç6,055,843,60
Çimsa29,1628,163,55
Kartonsan52,5550,753,55
Yapı ve Kredi Bankası2,982,883,47
Petkim6,536,323,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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