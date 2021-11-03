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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan135,00122,809,93Albaraka Türk1,921,759,71Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan135,00122,809,93
Albaraka Türk1,921,759,71
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,501,379,49
Türk Telekom8,157,725,57
Gözde Girişim7,126,785,01
Şekerbank1,091,044,81
Ford Otosan202,00193,104,61
Zorlu Enerji1,771,713,51
Koç Holding24,3423,543,40
Coca Cola İçecek90,5087,853,02
Anadolu Grubu Holding28,0627,262,93
Sabancı Holding11,5911,262,93
Pegasus83,8581,602,76
İş GMYO2,041,992,51
İş Bankası (C)5,965,822,41
Kerevitaş Gıda4,344,242,36
TAV Havalimanları27,2026,602,26
Garanti Bankası10,3810,162,17
ARD Bilişim Teknolojileri50,1049,042,16
Akbank6,206,072,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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