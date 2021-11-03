Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan135,00122,809,93Albaraka Türk1,921,759,71Türkiye Sınai...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|135,00
|122,80
|9,93
|Albaraka Türk
|1,92
|1,75
|9,71
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,50
|1,37
|9,49
|Türk Telekom
|8,15
|7,72
|5,57
|Gözde Girişim
|7,12
|6,78
|5,01
|Şekerbank
|1,09
|1,04
|4,81
|Ford Otosan
|202,00
|193,10
|4,61
|Zorlu Enerji
|1,77
|1,71
|3,51
|Koç Holding
|24,34
|23,54
|3,40
|Coca Cola İçecek
|90,50
|87,85
|3,02
|Anadolu Grubu Holding
|28,06
|27,26
|2,93
|Sabancı Holding
|11,59
|11,26
|2,93
|Pegasus
|83,85
|81,60
|2,76
|İş GMYO
|2,04
|1,99
|2,51
|İş Bankası (C)
|5,96
|5,82
|2,41
|Kerevitaş Gıda
|4,34
|4,24
|2,36
|TAV Havalimanları
|27,20
|26,60
|2,26
|Garanti Bankası
|10,38
|10,16
|2,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,10
|49,04
|2,16
|Akbank
|6,20
|6,07
|2,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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