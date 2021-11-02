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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan122,80111,709,94Ziraat...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan122,80111,709,94
Ziraat GMYO2,312,205,00
Verusa Holding49,0047,004,26
Coca Cola İçecek87,8585,302,99
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,371,342,24
Netaş Telekomünikasyon18,1617,802,02
Akbank6,075,952,02
Mavi Giyim72,9571,551,96
Şok Marketler Ticaret11,1510,941,92
ARD Bilişim Teknolojileri49,0448,141,87
Tüpraş140,30137,801,81
Zorlu Enerji1,711,681,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,466,351,73
Türk Telekom7,727,591,71
Anadolu Efes23,5823,221,55
Arçelik34,3833,861,54
Türk Hava Yolları15,4915,281,37
Pegasus81,6080,501,37
Alarko Holding9,979,851,22
İş Bankası (C)5,825,751,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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