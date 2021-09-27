Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 75,10 71,75 4,67 Netaş Telekomünikasyon 16,36 15,74 3,94 Sabancı Holding 9,72 9,41 3,29 Vestel 29,34 28,42 3,24 SASA Polyester 27,06 26,36 2,66 Koza Madencilik 14,42 14,05 2,63 Net Holding 4,73 4,61 2,60 Doğuş Otomotiv 34,94 34,08 2,52 Petkim 6,41 6,26 2,40 Coca Cola İçecek 82,40 80,70 2,11 Arçelik 32,52 31,86 2,07 Selçuk Ecza Deposu 8,48 8,32 1,92 Kardemir (D) 6,37 6,25 1,92 Karsan Otomotiv 3,76 3,69 1,90 Fenerbahçe Futbol 32,60 32,04 1,75 Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,32 1,72 Koza Altın 94,90 93,30 1,71 Logo Yazılım 42,16 41,50 1,59 İş Bankası (C) 5,13 5,05 1,58 Türk Telekom 7,36 7,25 1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler