Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus75,1071,754,67Netaş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|75,10
|71,75
|4,67
|Netaş Telekomünikasyon
|16,36
|15,74
|3,94
|Sabancı Holding
|9,72
|9,41
|3,29
|Vestel
|29,34
|28,42
|3,24
|SASA Polyester
|27,06
|26,36
|2,66
|Koza Madencilik
|14,42
|14,05
|2,63
|Net Holding
|4,73
|4,61
|2,60
|Doğuş Otomotiv
|34,94
|34,08
|2,52
|Petkim
|6,41
|6,26
|2,40
|Coca Cola İçecek
|82,40
|80,70
|2,11
|Arçelik
|32,52
|31,86
|2,07
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|8,32
|1,92
|Kardemir (D)
|6,37
|6,25
|1,92
|Karsan Otomotiv
|3,76
|3,69
|1,90
|Fenerbahçe Futbol
|32,60
|32,04
|1,75
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,36
|2,32
|1,72
|Koza Altın
|94,90
|93,30
|1,71
|Logo Yazılım
|42,16
|41,50
|1,59
|İş Bankası (C)
|5,13
|5,05
|1,58
|Türk Telekom
|7,36
|7,25
|1,52
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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