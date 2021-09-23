Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 168,30 153,00 10,00 Net Holding 4,90 4,61 6,29 Ege Endüstri 1.208,40 1.142,30 5,79 Fenerbahçe Futbol 33,86 32,24 5,02 İş GMYO 1,99 1,91 4,19 Alkim Kimya 15,32 14,87 3,03 Nuh Çimento 33,32 32,38 2,90 Alarko GMYO 21,56 20,96 2,86 Tofaş Oto Fabrikası 49,86 48,60 2,59 Karsan Otomotiv 3,57 3,48 2,59 Enka İnşaat 10,38 10,12 2,57 Çimsa 27,28 26,64 2,40 Odaş Elektrik 1,38 1,35 2,22 Koza Madencilik 14,50 14,21 2,04 Borusan Mannesmann 22,90 22,46 1,96 Oyak Çimento 6,57 6,46 1,70 Migros Ticaret 33,48 32,92 1,70 Emlak Konut GMYO 1,82 1,79 1,68 Doğan Holding 2,53 2,49 1,61 Hedef Girişim 2,78 2,74 1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler