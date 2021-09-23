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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre168,30153,0010,00Net Holding4,904,616,29Ege Endüstri1.208,401.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre168,30153,0010,00
Net Holding4,904,616,29
Ege Endüstri1.208,401.142,305,79
Fenerbahçe Futbol33,8632,245,02
İş GMYO1,991,914,19
Alkim Kimya15,3214,873,03
Nuh Çimento33,3232,382,90
Alarko GMYO21,5620,962,86
Tofaş Oto Fabrikası49,8648,602,59
Karsan Otomotiv3,573,482,59
Enka İnşaat10,3810,122,57
Çimsa27,2826,642,40
Odaş Elektrik1,381,352,22
Koza Madencilik14,5014,212,04
Borusan Mannesmann22,9022,461,96
Oyak Çimento6,576,461,70
Migros Ticaret33,4832,921,70
Emlak Konut GMYO1,821,791,68
Doğan Holding2,532,491,61
Hedef Girişim2,782,741,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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