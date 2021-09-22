Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 103,80 107,50 -3,44 RTA Laboratuvarları 22,40 23,06 -2,86 Kervan Gıda 12,19 12,40 -1,69 Jantsa Jant Sanayi 60,30 61,05 -1,23 Nuh Çimento 32,38 32,72 -1,04 Çemaş Döküm 1,15 1,16 -0,86 Kartonsan 47,70 48,06 -0,75 Konya Çimento 848,60 854,60 -0,70 Verusa Holding 46,48 46,70 -0,47 Coca Cola İçecek 83,05 83,40 -0,42 Çimsa 26,64 26,72 -0,30 Alarko GMYO 20,96 21,02 -0,29 Deva Holding 21,88 21,92 -0,18 Borusan Mannesmann 22,46 22,50 -0,18 Borusan Yatırım Pazarlama 359,90 360,50 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler