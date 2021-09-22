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Borsada değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan103,80107,50-3,44RTA...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan103,80107,50-3,44
RTA Laboratuvarları22,4023,06-2,86
Kervan Gıda12,1912,40-1,69
Jantsa Jant Sanayi60,3061,05-1,23
Nuh Çimento32,3832,72-1,04
Çemaş Döküm1,151,16-0,86
Kartonsan47,7048,06-0,75
Konya Çimento848,60854,60-0,70
Verusa Holding46,4846,70-0,47
Coca Cola İçecek83,0583,40-0,42
Çimsa26,6426,72-0,30
Alarko GMYO20,9621,02-0,29
Deva Holding21,8821,92-0,18
Borusan Mannesmann22,4622,50-0,18
Borusan Yatırım Pazarlama359,90360,50-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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