Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan103,80107,50-3,44RTA...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|103,80
|107,50
|-3,44
|RTA Laboratuvarları
|22,40
|23,06
|-2,86
|Kervan Gıda
|12,19
|12,40
|-1,69
|Jantsa Jant Sanayi
|60,30
|61,05
|-1,23
|Nuh Çimento
|32,38
|32,72
|-1,04
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,16
|-0,86
|Kartonsan
|47,70
|48,06
|-0,75
|Konya Çimento
|848,60
|854,60
|-0,70
|Verusa Holding
|46,48
|46,70
|-0,47
|Coca Cola İçecek
|83,05
|83,40
|-0,42
|Çimsa
|26,64
|26,72
|-0,30
|Alarko GMYO
|20,96
|21,02
|-0,29
|Deva Holding
|21,88
|21,92
|-0,18
|Borusan Mannesmann
|22,46
|22,50
|-0,18
|Borusan Yatırım Pazarlama
|359,90
|360,50
|-0,17
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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