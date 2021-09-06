Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim6,265,807,93Jantsa Jant...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|6,26
|5,80
|7,93
|Jantsa Jant Sanayi
|72,00
|67,20
|7,14
|İhlas Holding
|0,59
|0,56
|5,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,77
|6,45
|4,96
|Verusa Holding
|50,50
|48,28
|4,60
|Albaraka Türk
|1,54
|1,49
|3,36
|Kerevitaş Gıda
|4,73
|4,58
|3,28
|Nuh Çimento
|37,32
|36,14
|3,27
|Eczacıbaşı İlaç
|6,75
|6,54
|3,21
|Tofaş Oto Fabrikası
|43,56
|42,22
|3,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|23,68
|3,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,68
|2,61
|2,68
|Kartonsan
|52,20
|50,90
|2,55
|MLP Sağlık
|26,06
|25,48
|2,28
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,36
|1,33
|2,26
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,96
|2,08
|Koza Altın
|106,10
|104,00
|2,02
|Netaş Telekomünikasyon
|18,33
|17,98
|1,95
|Fenerbahçe Futbol
|36,38
|35,70
|1,90
|TAV Havalimanları
|24,16
|23,74
|1,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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