Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza Madencilik14,7014,134,03Odaş Elektrik1,431,392,88İpek...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik14,7014,134,03
Odaş Elektrik1,431,392,88
İpek Doğal Enerji12,0711,752,72
Torunlar GMYO3,833,732,68
Bim Mağazalar71,1069,702,01
Hedef Girişim2,632,581,94
Koza Altın105,70103,901,73
Enka İnşaat10,119,941,71
İhlas Holding0,600,591,69
Fenerbahçe Futbol34,6834,121,64
Kervan Gıda16,6116,351,59
Türkiye Sigorta4,894,821,45
Jantsa Jant Sanayi70,9069,901,43
MLP Sağlık24,7424,580,65
Zorlu Enerji1,591,580,63
Logo Yazılım38,9038,660,62
Şok Marketler Ticaret12,3712,300,57
Galatasaray Sportif3,733,710,54
Kordsa Teknik Tekstil23,7223,600,51
Erbosan145,70145,000,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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