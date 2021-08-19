Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza Madencilik14,7014,134,03Odaş Elektrik1,431,392,88İpek...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 14,70 14,13 4,03 Odaş Elektrik 1,43 1,39 2,88 İpek Doğal Enerji 12,07 11,75 2,72 Torunlar GMYO 3,83 3,73 2,68 Bim Mağazalar 71,10 69,70 2,01 Hedef Girişim 2,63 2,58 1,94 Koza Altın 105,70 103,90 1,73 Enka İnşaat 10,11 9,94 1,71 İhlas Holding 0,60 0,59 1,69 Fenerbahçe Futbol 34,68 34,12 1,64 Kervan Gıda 16,61 16,35 1,59 Türkiye Sigorta 4,89 4,82 1,45 Jantsa Jant Sanayi 70,90 69,90 1,43 MLP Sağlık 24,74 24,58 0,65 Zorlu Enerji 1,59 1,58 0,63 Logo Yazılım 38,90 38,66 0,62 Şok Marketler Ticaret 12,37 12,30 0,57 Galatasaray Sportif 3,73 3,71 0,54 Kordsa Teknik Tekstil 23,72 23,60 0,51 Erbosan 145,70 145,00 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara 35 yıldır bitmeyen inşaat! Ataşehir'in hayalet binaları madde bağımlılarına mesken oldu