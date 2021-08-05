Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan152,60139,909,08İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|152,60
|139,90
|9,08
|İş Fin.Kir.
|3,24
|3,10
|4,52
|MLP Sağlık
|24,92
|23,86
|4,44
|Ford Otosan
|180,40
|174,20
|3,56
|Tüpraş
|97,75
|94,55
|3,38
|Koza Altın
|109,50
|106,00
|3,30
|İş Y. Men. Değ.
|14,24
|13,81
|3,11
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,35
|2,96
|İpek Doğal Enerji
|12,20
|11,87
|2,78
|Gübre Fabrik.
|52,50
|51,10
|2,74
|Koza Madencilik
|14,18
|13,84
|2,46
|Ereğli Demir Çelik
|20,38
|19,92
|2,31
|Alarko GMYO
|21,52
|21,04
|2,28
|Global Yat. Holding
|2,27
|2,22
|2,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,42
|40,58
|2,07
|Pegasus
|68,85
|67,55
|1,92
|Sasa Polyester
|29,66
|29,10
|1,92
|Doğan Holding
|2,70
|2,65
|1,89
|Akbank
|5,52
|5,42
|1,85
|Garanti Bankası
|9,26
|9,10
|1,76
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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