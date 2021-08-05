Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan152,60139,909,08İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan152,60139,909,08
İş Fin.Kir.3,243,104,52
MLP Sağlık24,9223,864,44
Ford Otosan180,40174,203,56
Tüpraş97,7594,553,38
Koza Altın109,50106,003,30
İş Y. Men. Değ.14,2413,813,11
Odaş Elektrik1,391,352,96
İpek Doğal Enerji12,2011,872,78
Gübre Fabrik.52,5051,102,74
Koza Madencilik14,1813,842,46
Ereğli Demir Çelik20,3819,922,31
Alarko GMYO21,5221,042,28
Global Yat. Holding2,272,222,25
Eczacıbaşı Yatırım41,4240,582,07
Pegasus68,8567,551,92
Sasa Polyester29,6629,101,92
Doğan Holding2,702,651,89
Akbank5,525,421,85
Garanti Bankası9,269,101,76
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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