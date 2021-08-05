Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan152,60139,909,08İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 152,60 139,90 9,08 İş Fin.Kir. 3,24 3,10 4,52 MLP Sağlık 24,92 23,86 4,44 Ford Otosan 180,40 174,20 3,56 Tüpraş 97,75 94,55 3,38 Koza Altın 109,50 106,00 3,30 İş Y. Men. Değ. 14,24 13,81 3,11 Odaş Elektrik 1,39 1,35 2,96 İpek Doğal Enerji 12,20 11,87 2,78 Gübre Fabrik. 52,50 51,10 2,74 Koza Madencilik 14,18 13,84 2,46 Ereğli Demir Çelik 20,38 19,92 2,31 Alarko GMYO 21,52 21,04 2,28 Global Yat. Holding 2,27 2,22 2,25 Eczacıbaşı Yatırım 41,42 40,58 2,07 Pegasus 68,85 67,55 1,92 Sasa Polyester 29,66 29,10 1,92 Doğan Holding 2,70 2,65 1,89 Akbank 5,52 5,42 1,85 Garanti Bankası 9,26 9,10 1,76 ??????? ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi