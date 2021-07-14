Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama299,20272,0010,00
SASA Polyester31,1628,349,95
Borusan Mannesmann24,4622,847,09
Jantsa Jant Sanayi74,5570,705,45
Kordsa Teknik Tekstil20,1619,314,40
Gübre Fabrikaları50,5548,504,23
Esenboğa Elektrik29,6828,484,21
Ford Otosan175,50168,803,97
Otokar273,00263,503,61
Ege Gübre170,80165,103,45
İndeks Bilgisayar5,995,803,28
Türk Traktör167,50162,203,27
Vestel31,3030,343,16
İpek Doğal Enerji11,4211,073,16
Koza Madencilik13,7213,303,16
Doğuş Otomotiv24,0023,283,09
Enka İnşaat9,068,802,95
Nuh Çimento37,7036,662,84
Alarko Holding9,269,022,66
Brisa21,1420,602,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
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