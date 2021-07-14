Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|299,20
|272,00
|10,00
|SASA Polyester
|31,16
|28,34
|9,95
|Borusan Mannesmann
|24,46
|22,84
|7,09
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|70,70
|5,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,16
|19,31
|4,40
|Gübre Fabrikaları
|50,55
|48,50
|4,23
|Esenboğa Elektrik
|29,68
|28,48
|4,21
|Ford Otosan
|175,50
|168,80
|3,97
|Otokar
|273,00
|263,50
|3,61
|Ege Gübre
|170,80
|165,10
|3,45
|İndeks Bilgisayar
|5,99
|5,80
|3,28
|Türk Traktör
|167,50
|162,20
|3,27
|Vestel
|31,30
|30,34
|3,16
|İpek Doğal Enerji
|11,42
|11,07
|3,16
|Koza Madencilik
|13,72
|13,30
|3,16
|Doğuş Otomotiv
|24,00
|23,28
|3,09
|Enka İnşaat
|9,06
|8,80
|2,95
|Nuh Çimento
|37,70
|36,66
|2,84
|Alarko Holding
|9,26
|9,02
|2,66
|Brisa
|21,14
|20,60
|2,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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