Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|835,00
|774,40
|7,83
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|4,31
|6,26
|Kartonsan
|55,90
|53,65
|4,19
|Ege Gübre
|172,60
|166,00
|3,98
|Odaş Elektrik
|1,96
|1,89
|3,70
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|8,63
|3,13
|Koza Madencilik
|14,92
|14,47
|3,11
|Yataş
|13,29
|12,92
|2,86
|Bursa Çimento
|3,69
|3,60
|2,50
|Hektaş
|8,25
|8,06
|2,36
|Good-Year
|7,03
|6,88
|2,18
|Netaş Telekomünikasyon
|20,90
|20,46
|2,15
|Ege Endüstri
|1.270,00
|1.243,90
|2,10
|Brisa
|21,34
|20,92
|2,01
|Tekfen Holding
|15,49
|15,20
|1,91
|Anadolu Efes
|22,60
|22,18
|1,89
|Vestel
|31,20
|30,64
|1,83
|İhlas Holding
|0,60
|0,59
|1,69
|İpek Doğal Enerji
|12,77
|12,56
|1,67
|Tukaş
|6,93
|6,82
|1,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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