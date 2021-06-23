Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 835,00 774,40 7,83 Kerevitaş Gıda 4,58 4,31 6,26 Kartonsan 55,90 53,65 4,19 Ege Gübre 172,60 166,00 3,98 Odaş Elektrik 1,96 1,89 3,70 Selçuk Ecza Deposu 8,90 8,63 3,13 Koza Madencilik 14,92 14,47 3,11 Yataş 13,29 12,92 2,86 Bursa Çimento 3,69 3,60 2,50 Hektaş 8,25 8,06 2,36 Good-Year 7,03 6,88 2,18 Netaş Telekomünikasyon 20,90 20,46 2,15 Ege Endüstri 1.270,00 1.243,90 2,10 Brisa 21,34 20,92 2,01 Tekfen Holding 15,49 15,20 1,91 Anadolu Efes 22,60 22,18 1,89 Vestel 31,20 30,64 1,83 İhlas Holding 0,60 0,59 1,69 İpek Doğal Enerji 12,77 12,56 1,67 Tukaş 6,93 6,82 1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi