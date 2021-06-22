Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Halkbank5,274,976,04Verusa Holding49,8647,445,10Tofaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 5,27 4,97 6,04 Verusa Holding 49,86 47,44 5,10 Tofaş Oto Fabrikası 30,98 29,54 4,87 Jantsa Jant Sanayi 81,00 77,50 4,52 Deva Holding 24,32 23,32 4,29 Doğuş Otomotiv 23,12 22,30 3,68 Karsan Otomotiv 3,69 3,56 3,65 Netaş Telekomünikasyon 20,46 19,80 3,33 Esenboğa Elektrik 29,62 28,70 3,21 Halk GMYO 2,65 2,57 3,11 Vakıflar Bankası 3,65 3,56 2,53 Coca Cola İçecek 80,55 78,70 2,35 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,33 1,30 2,31 Nuh Çimento 43,20 42,24 2,27 Vestel 30,64 29,98 2,20 Torunlar GMYO 3,25 3,18 2,20 İpek Doğal Enerji 12,56 12,30 2,11 Koç Holding 18,95 18,59 1,94 Good-Year 6,88 6,75 1,93 Polisan Holding 2,71 2,66 1,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi