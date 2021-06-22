Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Halkbank5,274,976,04Verusa Holding49,8647,445,10Tofaş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|5,27
|4,97
|6,04
|Verusa Holding
|49,86
|47,44
|5,10
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,98
|29,54
|4,87
|Jantsa Jant Sanayi
|81,00
|77,50
|4,52
|Deva Holding
|24,32
|23,32
|4,29
|Doğuş Otomotiv
|23,12
|22,30
|3,68
|Karsan Otomotiv
|3,69
|3,56
|3,65
|Netaş Telekomünikasyon
|20,46
|19,80
|3,33
|Esenboğa Elektrik
|29,62
|28,70
|3,21
|Halk GMYO
|2,65
|2,57
|3,11
|Vakıflar Bankası
|3,65
|3,56
|2,53
|Coca Cola İçecek
|80,55
|78,70
|2,35
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,33
|1,30
|2,31
|Nuh Çimento
|43,20
|42,24
|2,27
|Vestel
|30,64
|29,98
|2,20
|Torunlar GMYO
|3,25
|3,18
|2,20
|İpek Doğal Enerji
|12,56
|12,30
|2,11
|Koç Holding
|18,95
|18,59
|1,94
|Good-Year
|6,88
|6,75
|1,93
|Polisan Holding
|2,71
|2,66
|1,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500