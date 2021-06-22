Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Halkbank5,274,976,04Verusa Holding49,8647,445,10Tofaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halkbank5,274,976,04
Verusa Holding49,8647,445,10
Tofaş Oto Fabrikası30,9829,544,87
Jantsa Jant Sanayi81,0077,504,52
Deva Holding24,3223,324,29
Doğuş Otomotiv23,1222,303,68
Karsan Otomotiv3,693,563,65
Netaş Telekomünikasyon20,4619,803,33
Esenboğa Elektrik29,6228,703,21
Halk GMYO2,652,573,11
Vakıflar Bankası3,653,562,53
Coca Cola İçecek80,5578,702,35
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,331,302,31
Nuh Çimento43,2042,242,27
Vestel30,6429,982,20
Torunlar GMYO3,253,182,20
İpek Doğal Enerji12,5612,302,11
Koç Holding18,9518,591,94
Good-Year6,886,751,93
Polisan Holding2,712,661,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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