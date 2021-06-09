Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)GSD Holding2,051,964,59Net...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding2,051,964,59
Net Holding5,225,072,96
Bursa Çimento4,023,922,55
Emlak Konut GMYO2,041,992,51
Ford Otosan181,50177,102,48
İhlas Gayrimenkul1,241,212,48
Otokar313,00305,802,35
İş GMYO1,941,902,11
Kordsa Teknik Tekstil22,7422,361,70
Çimsa24,8824,501,55
MLP Sağlık22,3022,001,36
Tofaş Oto. Fab.30,7230,321,32
Albaraka Türk1,631,611,24
Kervan Gıda15,8615,671,21
Türkiye Sigorta5,265,201,15
Ege Endüstri1.254,001.240,001,13
Fenerbahçe Futbol33,2232,861,10
Bim Mağazalar62,6562,001,05
Halk GMYO2,982,951,02
Türk Telekom7,237,160,98
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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