Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)GSD Holding2,051,964,59Net...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,05
|1,96
|4,59
|Net Holding
|5,22
|5,07
|2,96
|Bursa Çimento
|4,02
|3,92
|2,55
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|1,99
|2,51
|Ford Otosan
|181,50
|177,10
|2,48
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,21
|2,48
|Otokar
|313,00
|305,80
|2,35
|İş GMYO
|1,94
|1,90
|2,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,74
|22,36
|1,70
|Çimsa
|24,88
|24,50
|1,55
|MLP Sağlık
|22,30
|22,00
|1,36
|Tofaş Oto. Fab.
|30,72
|30,32
|1,32
|Albaraka Türk
|1,63
|1,61
|1,24
|Kervan Gıda
|15,86
|15,67
|1,21
|Türkiye Sigorta
|5,26
|5,20
|1,15
|Ege Endüstri
|1.254,00
|1.240,00
|1,13
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|32,86
|1,10
|Bim Mağazalar
|62,65
|62,00
|1,05
|Halk GMYO
|2,98
|2,95
|1,02
|Türk Telekom
|7,23
|7,16
|0,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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