Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Tukaş7,677,137,57Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş7,677,137,57
Bera Holding28,6826,986,30
Karsan Otomotiv4,844,614,99
Borusan Mannesmann29,1428,103,70
Aksa16,7216,203,21
Çemtaş15,5815,103,18
Doğan Holding3,173,082,92
Alarko Holding10,3410,062,78
Tüpraş102,90100,202,69
MLP Sağlık24,9424,342,47
Petkim6,466,322,22
Vestel32,3831,682,21
Mavi Giyim51,8050,851,87
Alkim Kimya16,4316,131,86
Sabancı Holding8,538,381,79
SASA Polyester33,9433,361,74
İhlas Holding0,610,601,67
Hektaş9,679,561,15
Kordsa Teknik Tekstil24,4424,200,99
Tat Gıda9,539,440,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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