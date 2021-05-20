Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol31,2828,449,99Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol31,2828,449,99
Jantsa Jant Sanayi87,8579,909,95
Enerjisa Enerji11,1210,614,81
Parsan32,0631,142,95
İndeks Bilgisayar7,377,182,65
Alarko GMYO24,8024,202,48
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,381,352,22
İş Yatırım Menkul Değerler17,9617,582,16
Koza Madencilik17,2916,961,95
Coca Cola İçecek83,9582,351,94
Akbank5,305,201,92
Yapı ve Kredi Bankası2,192,151,86
Garanti Bankası8,238,081,86
Albaraka Türk1,651,621,85
Aksa16,2015,921,76
Borusan Mannesmann28,1027,621,74
Türk Hava Yolları13,5813,351,72
Çimsa23,7023,301,72
Polisan Holding3,113,061,63
Anadolu Efes25,5825,181,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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