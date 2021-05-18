Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi79,9072,659,98Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi79,9072,659,98
Fenerbahçe Futbol28,4425,869,98
Koza Madencilik16,9616,105,34
Vestel31,5830,084,99
Bagfaş26,2224,984,96
MLP Sağlık24,5823,723,63
Türk Telekom7,036,793,53
Aksa Enerji13,6213,232,95
Şişe Cam8,067,832,94
Ford Otosan179,60174,502,92
Konya Çimento965,10938,602,82
Yataş17,9017,452,58
İş Yatırım Menkul Değerler17,5817,152,51
Eczacıbaşı İlaç6,696,532,45
Doğan Holding3,113,042,30
Karsan Otomotiv4,674,572,19
İpek Doğal Enerji14,4614,162,12
Kardemir (D)8,338,162,08
Koza Altın131,00128,501,95
İndeks Bilgisayar7,187,061,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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