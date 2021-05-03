Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan56,0050,959,91
Pegasus79,8073,558,50
TAV Havalimanları23,2021,527,81
Akiş GMYO2,001,867,53
Polisan Holding3,192,987,05
Konya Çimento955,00894,006,82
İhlas Holding0,630,596,78
İndeks Bilgisayar7,647,176,56
Hektaş8,728,206,34
Türk Hava Yolları12,9212,235,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,226,855,40
Çemaş Döküm1,221,165,17
Good-Year7,897,534,78
Kordsa Teknik Tekstil23,3422,344,48
İş Yatırım Menkul Değerler16,0015,364,17
Anadolu Efes24,2623,324,03
İhlas Gayrimenkul1,041,004,00
Oyak Çimento7,156,883,92
Çimsa22,8622,003,91
Bursa Çimento3,743,603,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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