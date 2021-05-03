Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|56,00
|50,95
|9,91
|Pegasus
|79,80
|73,55
|8,50
|TAV Havalimanları
|23,20
|21,52
|7,81
|Akiş GMYO
|2,00
|1,86
|7,53
|Polisan Holding
|3,19
|2,98
|7,05
|Konya Çimento
|955,00
|894,00
|6,82
|İhlas Holding
|0,63
|0,59
|6,78
|İndeks Bilgisayar
|7,64
|7,17
|6,56
|Hektaş
|8,72
|8,20
|6,34
|Türk Hava Yolları
|12,92
|12,23
|5,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|6,85
|5,40
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,16
|5,17
|Good-Year
|7,89
|7,53
|4,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,34
|22,34
|4,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,00
|15,36
|4,17
|Anadolu Efes
|24,26
|23,32
|4,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,00
|4,00
|Oyak Çimento
|7,15
|6,88
|3,92
|Çimsa
|22,86
|22,00
|3,91
|Bursa Çimento
|3,74
|3,60
|3,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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