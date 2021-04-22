Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO3,243,008,00Borusan Mannesmann22,8021,287,14Teknosa İç ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,243,008,00
Borusan Mannesmann22,8021,287,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,7310,027,09
Çemaş Döküm1,111,046,73
Odaş Elektrik2,602,456,12
İpek Doğal Enerji11,9111,236,06
Netaş Telekomünikasyon22,6221,425,60
Doğuş Otomotiv27,0025,605,47
Esenboğa Elektrik29,4027,965,15
Otokar322,90307,205,11
Selçuk Ecza Deposu9,759,364,17
Kordsa Teknik Tekstil21,3020,484,00
Koza Madencilik13,5013,003,85
İndeks Bilgisayar7,066,803,82
Pegasus63,1060,803,78
Gübre Fabrikaları62,0059,753,77
GSD Holding1,681,623,70
Bursa Çimento3,483,363,57
Vestel30,2629,263,42
Karsan Otomotiv3,353,243,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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