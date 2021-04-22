Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO3,243,008,00Borusan Mannesmann22,8021,287,14Teknosa İç ve...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,24
|3,00
|8,00
|Borusan Mannesmann
|22,80
|21,28
|7,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,73
|10,02
|7,09
|Çemaş Döküm
|1,11
|1,04
|6,73
|Odaş Elektrik
|2,60
|2,45
|6,12
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|11,23
|6,06
|Netaş Telekomünikasyon
|22,62
|21,42
|5,60
|Doğuş Otomotiv
|27,00
|25,60
|5,47
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|27,96
|5,15
|Otokar
|322,90
|307,20
|5,11
|Selçuk Ecza Deposu
|9,75
|9,36
|4,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,30
|20,48
|4,00
|Koza Madencilik
|13,50
|13,00
|3,85
|İndeks Bilgisayar
|7,06
|6,80
|3,82
|Pegasus
|63,10
|60,80
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|62,00
|59,75
|3,77
|GSD Holding
|1,68
|1,62
|3,70
|Bursa Çimento
|3,48
|3,36
|3,57
|Vestel
|30,26
|29,26
|3,42
|Karsan Otomotiv
|3,35
|3,24
|3,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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