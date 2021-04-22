Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol33,6835,20-4,32Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol33,6835,20-4,32
Bera Holding24,4025,46-4,16
Torunlar GMYO3,473,59-3,34
Aksa Enerji11,1111,40-2,54
Net Holding5,035,15-2,33
Aksa14,3614,70-2,31
Çemtaş14,9315,20-1,78
MLP Sağlık22,0222,40-1,70
Petkim6,296,38-1,41
Jantsa Jant Sanayi720,00729,00-1,23
İhlas Gayrimenkul1,001,01-0,99
Konya Çimento845,50852,70-0,84
TAV Havalimanları18,0218,15-0,72
Doğan Holding2,912,93-0,68
Emlak Konut GMYO1,801,81-0,55
Türk Telekom6,156,17-0,32
Alarko Holding9,719,73-0,21
Akbank4,874,88-0,20
Sasa Polyester44,5244,60-0,18
Tofaş Oto Fabrikası28,6228,66-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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