Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi786,50746,105,41Ereğli...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi786,50746,105,41
Ereğli Demir Çelik17,0916,404,21
Otokar357,40343,604,02
Türk Traktör205,50199,003,27
Ülker Bisküvi21,9221,243,20
Ford Otosan188,30184,002,34
Fenerbahçe Futbol31,9431,302,04
Enerjisa Enerji10,6510,471,72
Coca Cola İçecek72,2571,051,69
Petkim6,126,021,66
Karsan Otomotiv3,743,681,63
Mavi Giyim42,3841,721,58
Alarko Holding10,3610,221,37
Anadolu Efes21,6021,321,31
Akbank4,764,701,28
Garanti Bankası6,706,621,21
Hektaş28,6628,321,20
Oyak Çimento7,026,941,15
İş Bankası (C)4,844,791,04
İpek Doğal Enerji12,0311,911,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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