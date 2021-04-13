Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi786,50746,105,41Ereğli...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|786,50
|746,10
|5,41
|Ereğli Demir Çelik
|17,09
|16,40
|4,21
|Otokar
|357,40
|343,60
|4,02
|Türk Traktör
|205,50
|199,00
|3,27
|Ülker Bisküvi
|21,92
|21,24
|3,20
|Ford Otosan
|188,30
|184,00
|2,34
|Fenerbahçe Futbol
|31,94
|31,30
|2,04
|Enerjisa Enerji
|10,65
|10,47
|1,72
|Coca Cola İçecek
|72,25
|71,05
|1,69
|Petkim
|6,12
|6,02
|1,66
|Karsan Otomotiv
|3,74
|3,68
|1,63
|Mavi Giyim
|42,38
|41,72
|1,58
|Alarko Holding
|10,36
|10,22
|1,37
|Anadolu Efes
|21,60
|21,32
|1,31
|Akbank
|4,76
|4,70
|1,28
|Garanti Bankası
|6,70
|6,62
|1,21
|Hektaş
|28,66
|28,32
|1,20
|Oyak Çimento
|7,02
|6,94
|1,15
|İş Bankası (C)
|4,84
|4,79
|1,04
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|11,91
|1,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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