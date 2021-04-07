Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,684,367,34Halk GMYO3,453,343,14Emlak...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,68
|4,36
|7,34
|Halk GMYO
|3,45
|3,34
|3,14
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|1,92
|2,60
|İndeks Bilgisayar
|32,32
|31,52
|2,54
|Oyak Çimento
|7,32
|7,15
|2,38
|Tekfen Holding
|15,68
|15,34
|2,22
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,41
|1,38
|2,17
|Şok Marketler Ticaret
|12,70
|12,43
|2,17
|Fenerbahçe Futbol
|38,90
|38,22
|1,78
|Ege Gübre
|220,50
|216,80
|1,71
|Otokar
|374,00
|368,30
|1,55
|Jantsa Jant Sanayi
|901,40
|888,60
|1,44
|Ereğli Demir Çelik
|15,63
|15,41
|1,43
|İş Bankası (C)
|4,98
|4,91
|1,43
|Çemtaş
|16,25
|16,03
|1,37
|Halkbank
|4,47
|4,41
|1,36
|Kerevitaş Gıda
|5,73
|5,66
|1,24
|Aksa Enerji
|12,51
|12,38
|1,05
|İş GMYO
|1,97
|1,95
|1,03
|Arçelik
|33,94
|33,62
|0,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500