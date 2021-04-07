Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,684,367,34Halk GMYO3,453,343,14Emlak...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,68 4,36 7,34 Halk GMYO 3,45 3,34 3,14 Emlak Konut GMYO 1,97 1,92 2,60 İndeks Bilgisayar 32,32 31,52 2,54 Oyak Çimento 7,32 7,15 2,38 Tekfen Holding 15,68 15,34 2,22 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,41 1,38 2,17 Şok Marketler Ticaret 12,70 12,43 2,17 Fenerbahçe Futbol 38,90 38,22 1,78 Ege Gübre 220,50 216,80 1,71 Otokar 374,00 368,30 1,55 Jantsa Jant Sanayi 901,40 888,60 1,44 Ereğli Demir Çelik 15,63 15,41 1,43 İş Bankası (C) 4,98 4,91 1,43 Çemtaş 16,25 16,03 1,37 Halkbank 4,47 4,41 1,36 Kerevitaş Gıda 5,73 5,66 1,24 Aksa Enerji 12,51 12,38 1,05 İş GMYO 1,97 1,95 1,03 Arçelik 33,94 33,62 0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara