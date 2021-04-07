Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,684,367,34Halk GMYO3,453,343,14Emlak...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,684,367,34
Halk GMYO3,453,343,14
Emlak Konut GMYO1,971,922,60
İndeks Bilgisayar32,3231,522,54
Oyak Çimento7,327,152,38
Tekfen Holding15,6815,342,22
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,411,382,17
Şok Marketler Ticaret12,7012,432,17
Fenerbahçe Futbol38,9038,221,78
Ege Gübre220,50216,801,71
Otokar374,00368,301,55
Jantsa Jant Sanayi901,40888,601,44
Ereğli Demir Çelik15,6315,411,43
İş Bankası (C)4,984,911,43
Çemtaş16,2516,031,37
Halkbank4,474,411,36
Kerevitaş Gıda5,735,661,24
Aksa Enerji12,5112,381,05
İş GMYO1,971,951,03
Arçelik33,9433,620,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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