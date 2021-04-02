Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi827,00751,909,99İpek Doğal...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi827,00751,909,99
İpek Doğal Enerji12,9712,166,66
Alkim Kimya18,5917,565,87
Migros Ticaret38,2836,245,63
İş Y. Men. Değ.17,0516,235,05
Verusa Holding61,4558,505,04
Fenerbahçe Futbol34,3432,844,57
Koza Madencilik15,0014,364,46
Konya Çimento1.157,001.108,004,42
Net Holding4,494,304,42
Karsan Otomotiv4,164,013,74
Şok Marketler Ticaret12,5812,143,62
Gözde Girişim7,757,483,61
Koza Altın125,10120,803,56
Enerjisa Enerji12,2511,833,55
Kerevitaş Gıda5,865,673,35
Torunlar GMYO3,343,243,09
Brisa28,7227,942,79
Sabancı Holding9,248,992,78
Deva Holding32,1431,302,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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