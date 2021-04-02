Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi827,00751,909,99İpek Doğal...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 827,00 751,90 9,99 İpek Doğal Enerji 12,97 12,16 6,66 Alkim Kimya 18,59 17,56 5,87 Migros Ticaret 38,28 36,24 5,63 İş Y. Men. Değ. 17,05 16,23 5,05 Verusa Holding 61,45 58,50 5,04 Fenerbahçe Futbol 34,34 32,84 4,57 Koza Madencilik 15,00 14,36 4,46 Konya Çimento 1.157,00 1.108,00 4,42 Net Holding 4,49 4,30 4,42 Karsan Otomotiv 4,16 4,01 3,74 Şok Marketler Ticaret 12,58 12,14 3,62 Gözde Girişim 7,75 7,48 3,61 Koza Altın 125,10 120,80 3,56 Enerjisa Enerji 12,25 11,83 3,55 Kerevitaş Gıda 5,86 5,67 3,35 Torunlar GMYO 3,34 3,24 3,09 Brisa 28,72 27,94 2,79 Sabancı Holding 9,24 8,99 2,78 Deva Holding 32,14 31,30 2,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu