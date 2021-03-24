Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

24.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:57
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.171,601.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.171,601.065,1010,00
İş Yatırım Menkul Değerler16,4414,959,97
Bagfaş23,5021,389,92
Brisa29,2026,609,77
Albaraka Türk1,821,669,64
Tat Gıda9,688,839,63
Türk Traktör236,00215,809,36
Türkiye Sigorta6,345,809,31
İş GMYO2,041,888,51
Pınar Süt21,7020,008,50
Gübre Fabrikaları76,8070,808,47
Sasa Polyester47,3043,648,39
Özak GMYO5,254,868,02
Arçelik35,5032,907,90
Odaş Elektrik3,523,277,65
Borusan Mannesmann28,8226,787,62
Kordsa Teknik Tekstil24,7223,007,48
Alarko GMYO27,0425,207,30
Kartonsan71,0066,207,25
Vestel34,2031,907,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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