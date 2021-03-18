Borsada en çok değer kazanan hisseler
18.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik4,023,737,77Mavi Giyim59,0055,456,40Şok...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|4,02
|3,73
|7,77
|Mavi Giyim
|59,00
|55,45
|6,40
|Şok Marketler Ticaret
|13,41
|12,75
|5,18
|Verusa Holding
|66,25
|63,75
|3,92
|Anadolu Grubu Holding
|27,46
|26,48
|3,70
|Garanti Bankası
|9,04
|8,75
|3,31
|İş Bankası (C)
|5,90
|5,74
|2,79
|Ege Endüstri
|1.688,10
|1.645,00
|2,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,75
|2,69
|2,23
|Sabancı Holding
|10,42
|10,21
|2,06
|Bizim Mağazaları
|15,10
|14,81
|1,96
|Akbank
|6,10
|5,99
|1,84
|Ülker Bisküvi
|24,30
|23,90
|1,67
|Logo Yazılım
|167,30
|164,70
|1,58
|Çimsa
|22,54
|22,22
|1,44
|Petkim
|6,09
|6,01
|1,33
|Migros Ticaret
|39,28
|38,84
|1,13
|Bursa Çimento
|4,11
|4,07
|0,98
|Şekerbank
|1,34
|1,33
|0,75
|Türk Traktör
|246,90
|245,10
|0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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