Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

18.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:51
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik4,023,737,77Mavi Giyim59,0055,456,40Şok...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik4,023,737,77
Mavi Giyim59,0055,456,40
Şok Marketler Ticaret13,4112,755,18
Verusa Holding66,2563,753,92
Anadolu Grubu Holding27,4626,483,70
Garanti Bankası9,048,753,31
İş Bankası (C)5,905,742,79
Ege Endüstri1.688,101.645,002,62
Yapı ve Kredi Bankası2,752,692,23
Sabancı Holding10,4210,212,06
Bizim Mağazaları15,1014,811,96
Akbank6,105,991,84
Ülker Bisküvi24,3023,901,67
Logo Yazılım167,30164,701,58
Çimsa22,5422,221,44
Petkim6,096,011,33
Migros Ticaret39,2838,841,13
Bursa Çimento4,114,070,98
Şekerbank1,341,330,75
Türk Traktör246,90245,100,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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