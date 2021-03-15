Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

15.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:59
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim9,148,319,99Logo...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim9,148,319,99
Logo Yazılım162,10147,409,97
Ege Gübre249,30226,709,97
Otokar436,00402,908,22
Net Holding5,715,346,93
Ford Otosan189,50179,405,63
Ege Endüstri1.632,601.555,004,99
Aksigorta10,309,874,36
İskenderun Demir Çelik13,2412,892,72
Akiş GMYO2,442,382,52
Konya Çimento1.231,001.203,002,33
Şişe Cam7,797,661,70
Netaş Telekomünikasyon33,5633,001,70
Borusan Mannesmann34,1233,561,67
Tat Gıda10,8710,721,40
Türk Hava Yolları14,6914,501,31
Yataş17,2517,031,29
Torunlar GMYO3,943,891,29
Şok Marketler Ticaret12,7312,571,27
Zorlu Enerji2,542,511,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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