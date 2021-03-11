Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada en çok değer kazanan hisseler

11.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:51
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda6,315,749,93Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda6,315,749,93
Kordsa Teknik Tekstil26,7625,365,52
Aksa18,1617,364,61
Enka İnşaat8,398,133,20
Şok Marketler Ticaret12,6112,233,11
Brisa30,7429,823,09
Arçelik36,7835,683,08
Doğan Holding3,483,382,96
Alarko GMYO30,0229,182,88
Netaş Telekomünikasyon33,0432,122,86
Tofaş Oto Fabrikası38,5237,502,72
Ege Gübre228,40223,102,38
Akçansa19,5319,112,20
Migros Ticaret40,3239,482,13
Bim Mağazalar70,3568,902,10
Yataş17,3517,002,06
Ford Otosan179,50176,001,99
Türk Telekom8,037,891,77
Pegasus89,1587,751,60
Logo Yazılım141,10139,001,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Mesut Özil Mustafa Er Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:53:26. #1.15#
title