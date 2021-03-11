Borsada en çok değer kazanan hisseler
11.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:51
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda6,315,749,93Kordsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|5,74
|9,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,76
|25,36
|5,52
|Aksa
|18,16
|17,36
|4,61
|Enka İnşaat
|8,39
|8,13
|3,20
|Şok Marketler Ticaret
|12,61
|12,23
|3,11
|Brisa
|30,74
|29,82
|3,09
|Arçelik
|36,78
|35,68
|3,08
|Doğan Holding
|3,48
|3,38
|2,96
|Alarko GMYO
|30,02
|29,18
|2,88
|Netaş Telekomünikasyon
|33,04
|32,12
|2,86
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,52
|37,50
|2,72
|Ege Gübre
|228,40
|223,10
|2,38
|Akçansa
|19,53
|19,11
|2,20
|Migros Ticaret
|40,32
|39,48
|2,13
|Bim Mağazalar
|70,35
|68,90
|2,10
|Yataş
|17,35
|17,00
|2,06
|Ford Otosan
|179,50
|176,00
|1,99
|Türk Telekom
|8,03
|7,89
|1,77
|Pegasus
|89,15
|87,75
|1,60
|Logo Yazılım
|141,10
|139,00
|1,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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