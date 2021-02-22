Borsada en çok değer kazanan hisseler
22.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:55
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|211,20
|192,00
|10,00
|Brisa
|30,44
|27,68
|9,97
|Bursa Çimento
|5,04
|4,59
|9,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|37,90
|35,10
|7,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,60
|26,58
|7,60
|Karsan Otomotiv
|5,58
|5,21
|7,10
|Good-Year
|10,43
|9,79
|6,54
|Borusan Mannesmann
|34,98
|33,04
|5,87
|MLP Sağlık
|25,52
|24,22
|5,37
|Doğuş Otomotiv
|39,08
|37,38
|4,55
|Pegasus
|76,50
|73,45
|4,15
|İş Finansal Kiralama
|4,10
|3,94
|4,06
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,88
|37,68
|3,18
|Otokar
|392,60
|380,60
|3,15
|İndeks Bilgisayar
|22,10
|21,44
|3,08
|Odaş Elektrik
|4,12
|4,00
|3,00
|Koç Holding
|23,14
|22,48
|2,94
|Türk Traktör
|226,00
|219,80
|2,82
|Türk Hava Yolları
|12,64
|12,30
|2,76
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,78
|1,74
|2,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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