Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada en çok değer kazanan hisseler

22.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:55
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan211,20192,0010,00
Brisa30,4427,689,97
Bursa Çimento5,044,599,80
Alcatel Lucent Teletaş37,9035,107,98
Kordsa Teknik Tekstil28,6026,587,60
Karsan Otomotiv5,585,217,10
Good-Year10,439,796,54
Borusan Mannesmann34,9833,045,87
MLP Sağlık25,5224,225,37
Doğuş Otomotiv39,0837,384,55
Pegasus76,5073,454,15
İş Finansal Kiralama4,103,944,06
Tofaş Oto Fabrikası38,8837,683,18
Otokar392,60380,603,15
İndeks Bilgisayar22,1021,443,08
Odaş Elektrik4,124,003,00
Koç Holding23,1422,482,94
Türk Traktör226,00219,802,82
Türk Hava Yolları12,6412,302,76
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,781,742,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Seda Sayan Toygun Ateş Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 18:59:35. #1.14#
title