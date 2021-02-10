Borsada en çok değer kazanan hisseler
10.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre242,40220,409,98Deva...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|242,40
|220,40
|9,98
|Deva Holding
|31,00
|29,52
|5,01
|İndeks Bilgisayar
|21,82
|20,88
|4,50
|Netaş Telekomünikasyon
|33,24
|31,82
|4,46
|Sasa Polyester
|29,96
|28,86
|3,81
|Net Holding
|4,31
|4,16
|3,61
|Verusa Holding
|60,25
|58,20
|3,52
|Migros Ticaret
|46,00
|44,48
|3,42
|Coca Cola İçecek
|76,25
|73,90
|3,18
|Koza Madencilik
|16,96
|16,46
|3,04
|GSD Holding
|2,74
|2,66
|3,01
|Bagfaş
|27,08
|26,44
|2,42
|Bursa Çimento
|12,27
|12,00
|2,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,52
|30,92
|1,94
|Aksa
|15,27
|14,98
|1,94
|Türk Telekom
|8,58
|8,42
|1,90
|Odaş Elektrik
|4,21
|4,14
|1,69
|Koç Holding
|22,30
|21,94
|1,64
|Brisa
|26,32
|25,92
|1,54
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,27
|18,99
|1,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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