Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

10.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:50
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre242,40220,409,98Deva...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre242,40220,409,98
Deva Holding31,0029,525,01
İndeks Bilgisayar21,8220,884,50
Netaş Telekomünikasyon33,2431,824,46
Sasa Polyester29,9628,863,81
Net Holding4,314,163,61
Verusa Holding60,2558,203,52
Migros Ticaret46,0044,483,42
Coca Cola İçecek76,2573,903,18
Koza Madencilik16,9616,463,04
GSD Holding2,742,663,01
Bagfaş27,0826,442,42
Bursa Çimento12,2712,002,25
Alcatel Lucent Teletaş31,5230,921,94
Aksa15,2714,981,94
Türk Telekom8,588,421,90
Odaş Elektrik4,214,141,69
Koç Holding22,3021,941,64
Brisa26,3225,921,54
İş Yatırım Menkul Değerler19,2718,991,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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