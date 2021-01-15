Borsada en çok değer kazanan hisseler
15.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:03
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik Tekstil19,3118,056,98Konya Çimento1.495,001.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,31
|18,05
|6,98
|Konya Çimento
|1.495,00
|1.421,80
|5,15
|Koza Altın
|116,10
|110,50
|5,07
|Kardemir (D)
|6,61
|6,41
|3,12
|Mavi Giyim
|55,15
|53,50
|3,08
|Alarko Holding
|10,48
|10,19
|2,85
|İndeks Bilgisayar
|19,90
|19,42
|2,47
|Ege Endüstri
|1.828,60
|1.785,00
|2,44
|Sasa Polyester
|23,80
|23,24
|2,41
|Enerjisa Enerji
|12,42
|12,13
|2,39
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,85
|17,50
|2,00
|Alkim Kimya
|16,47
|16,24
|1,42
|İskenderun Demir Çelik
|10,51
|10,37
|1,35
|MLP Sağlık
|22,90
|22,60
|1,33
|Şişe Cam
|7,82
|7,73
|1,16
|İpek Doğal Enerji
|13,38
|13,23
|1,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|1,37
|0,73
|Zorlu Enerji
|3,02
|3,00
|0,67
|Aksigorta
|9,45
|9,39
|0,64
|Brisa
|22,84
|22,70
|0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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