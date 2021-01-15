Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

15.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:03
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik Tekstil19,3118,056,98Konya Çimento1.495,001.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil19,3118,056,98
Konya Çimento1.495,001.421,805,15
Koza Altın116,10110,505,07
Kardemir (D)6,616,413,12
Mavi Giyim55,1553,503,08
Alarko Holding10,4810,192,85
İndeks Bilgisayar19,9019,422,47
Ege Endüstri1.828,601.785,002,44
Sasa Polyester23,8023,242,41
Enerjisa Enerji12,4212,132,39
İş Yatırım Menkul Değerler17,8517,502,00
Alkim Kimya16,4716,241,42
İskenderun Demir Çelik10,5110,371,35
MLP Sağlık22,9022,601,33
Şişe Cam7,827,731,16
İpek Doğal Enerji13,3813,231,13
İhlas Gayrimenkul1,381,370,73
Zorlu Enerji3,023,000,67
Aksigorta9,459,390,64
Brisa22,8422,700,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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