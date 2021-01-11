Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

11.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:38
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.324,401.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.324,401.204,0010,00
Ford Otosan148,50135,0010,00
Ege Gübre199,90181,809,96
Hektaş26,2024,367,55
Yataş15,4014,347,39
Verusa Holding48,6045,486,86
Koza Madencilik17,3216,385,74
Tofaş Oto Fabrikası37,8835,845,69
Sasa Polyester23,6422,903,23
Selçuk Ecza Deposu13,8213,403,13
Karsan Otomotiv3,703,593,06
Anadolu Efes27,0226,223,05
Bagfaş24,5823,863,02
Coca Cola İçecek74,4572,352,90
Deva Holding26,5225,822,71
Doğuş Otomotiv28,7828,062,57
Çimsa19,3218,882,33
Tekfen Holding18,6018,202,20
Çemtaş16,1115,792,02
Ülker Bisküvi23,4023,001,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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