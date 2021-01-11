Borsada en çok değer kazanan hisseler
11.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.324,401.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.324,40
|1.204,00
|10,00
|Ford Otosan
|148,50
|135,00
|10,00
|Ege Gübre
|199,90
|181,80
|9,96
|Hektaş
|26,20
|24,36
|7,55
|Yataş
|15,40
|14,34
|7,39
|Verusa Holding
|48,60
|45,48
|6,86
|Koza Madencilik
|17,32
|16,38
|5,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,88
|35,84
|5,69
|Sasa Polyester
|23,64
|22,90
|3,23
|Selçuk Ecza Deposu
|13,82
|13,40
|3,13
|Karsan Otomotiv
|3,70
|3,59
|3,06
|Anadolu Efes
|27,02
|26,22
|3,05
|Bagfaş
|24,58
|23,86
|3,02
|Coca Cola İçecek
|74,45
|72,35
|2,90
|Deva Holding
|26,52
|25,82
|2,71
|Doğuş Otomotiv
|28,78
|28,06
|2,57
|Çimsa
|19,32
|18,88
|2,33
|Tekfen Holding
|18,60
|18,20
|2,20
|Çemtaş
|16,11
|15,79
|2,02
|Ülker Bisküvi
|23,40
|23,00
|1,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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