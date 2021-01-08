Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

08.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:52
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bursa Çimento11,8512,30-3,66Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento11,8512,30-3,66
Türk Traktör184,00190,80-3,56
Enerjisa Enerji12,8613,18-2,43
Emlak Konut GMYO2,542,60-2,31
Otokar421,00430,90-2,30
Brisa22,2022,72-2,29
Gözde Girişim7,177,32-2,05
Gübre Fabrikaları71,0572,40-1,86
Alarko GMYO25,3225,78-1,78
Eczacıbaşı İlaç7,557,68-1,69
Tat Gıda11,3111,49-1,57
Borusan Mannesmann32,4232,90-1,46
İhlas Gayrimenkul1,401,42-1,41
Oyak Çimento9,069,18-1,31
Halk GMYO3,313,35-1,19
Doğan Holding3,393,43-1,17
Sasa Polyester22,9023,16-1,12
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,841,86-1,08
Zorlu Enerji2,912,94-1,02
Albaraka Türk1,951,97-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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