Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

24.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:12
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Mannesmann33,6630,6010,00Koza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann33,6630,6010,00
Koza Altın91,4083,109,99
Koza Madencilik15,7614,339,98
Gübre Fabrikaları62,4556,809,95
Bursa Çimento10,179,259,95
Netaş Telekomünikasyon25,4623,169,93
Eczacıbaşı İlaç7,937,288,93
İpek Doğal Enerji13,7712,658,85
Anadolu Grubu Holding28,0026,027,61
Çemtaş16,0014,957,02
Alcatel Lucent Teletaş29,8828,205,96
Tat Gıda11,2510,823,97
Aksigorta9,258,903,93
İş Yatırım Menkul Değerler16,3915,823,60
Ülker Bisküvi22,8422,083,44
Aksa13,3212,923,10
Kordsa Teknik Tekstil15,9715,503,03
Otokar282,00274,502,73
Türk Hava Yolları12,8012,462,73
Pegasus72,3070,502,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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