Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

18.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:54
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.006,703.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan3.006,703.340,70-10,00
Albaraka Türk1,962,03-3,45
İpek Doğal Enerji12,2812,65-2,92
Ereğli Demir Çelik13,9314,34-2,86
Torunlar GMYO4,144,26-2,82
Aygaz14,2114,58-2,54
Özak GMYO5,075,20-2,50
Yataş13,3613,66-2,20
Türkiye Sigorta6,316,44-2,02
Aksa11,9812,18-1,64
Gözde Girişim7,307,41-1,48
Türk Traktör158,80161,00-1,37
Koza Altın79,6080,70-1,36
Tümosan Motor ve Traktör14,5214,72-1,36
Pegasus73,2074,20-1,35
Logo Yazılım120,40122,00-1,31
Alarko Holding6,917,00-1,29
Enka İnşaat7,267,35-1,22
Türk Telekom8,318,41-1,19
Good-Year7,747,83-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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