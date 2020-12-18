Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:54
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.006,703.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|3.006,70
|3.340,70
|-10,00
|Albaraka Türk
|1,96
|2,03
|-3,45
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|12,65
|-2,92
|Ereğli Demir Çelik
|13,93
|14,34
|-2,86
|Torunlar GMYO
|4,14
|4,26
|-2,82
|Aygaz
|14,21
|14,58
|-2,54
|Özak GMYO
|5,07
|5,20
|-2,50
|Yataş
|13,36
|13,66
|-2,20
|Türkiye Sigorta
|6,31
|6,44
|-2,02
|Aksa
|11,98
|12,18
|-1,64
|Gözde Girişim
|7,30
|7,41
|-1,48
|Türk Traktör
|158,80
|161,00
|-1,37
|Koza Altın
|79,60
|80,70
|-1,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,52
|14,72
|-1,36
|Pegasus
|73,20
|74,20
|-1,35
|Logo Yazılım
|120,40
|122,00
|-1,31
|Alarko Holding
|6,91
|7,00
|-1,29
|Enka İnşaat
|7,26
|7,35
|-1,22
|Türk Telekom
|8,31
|8,41
|-1,19
|Good-Year
|7,74
|7,83
|-1,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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