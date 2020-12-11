Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

11.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:54
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör12,6511,5010,00
Borusan Mannesmann18,1716,529,99
Akçansa15,7714,349,97
Ereğli Demir Çelik14,3413,426,86
Özak GMYO5,014,745,70
Çimsa16,6015,755,40
ARD Bilişim Teknolojileri36,8035,045,02
Halk GMYO3,373,214,98
Vestel21,9020,884,89
Anadolu Grubu Holding23,8822,784,83
İş Yatırım Menkul Değerler14,6614,044,42
Hektaş13,5012,984,01
Tüpraş101,5097,653,94
Albaraka Türk1,871,803,89
Çemtaş15,2414,713,60
Kardemir (D)5,335,153,50
İskenderun Demir Çelik9,629,303,44
Coca Cola İçecek64,0061,953,31
Arçelik30,9230,062,86
Aygaz13,7613,382,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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